Mechelen -

De Mechelse ROMskippers gooiden afgelopen zomer nog hoge ogen op het WK ropeskippen. In Zweden haalde Het meisjesteam 15+ toen goud, de beloften werden vijfde. Ropeskippen stond even helemaal op de kaart in België. De ROMskippers zijn duidelijk vastberaden even goed te doen op het EK deze zomer in Portugal. Ze wonnen overtuigend goud op het Belgisch Kampioenschap in Dendermonde. Het strijdlied “Red Ropes Belgium!” klonk al op de tribunes.