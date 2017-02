Belgian Bullets halen net top 10 op WK Bobslee

De Amerikaanse Elana Meyers Taylor en Kehri Jones hebben zich in het Duitse Königssee tot wereldkampioen bobslee gekroond bij de vrouwen. De Belgian Bullets werden tiende.

Vrijdagavond stonden Elfje Willemsen en Sara Aerts na een teleurstellende eerste dag (52.19/17e plaats en 51.63/6e plaats) op een gedeelde 13e plaats. De tweede dag ging beter van start voor de Belgische vrouwen: in hun derde run werden ze 7e in een tijd van 51.30. In de vierde en laatste run realiseerden ze een tijd van 51.16, goed voor de elfde plaats. In het uiteindelijke klassement komen Willemsen en Aerts daarmee uit de tiende plaats. Vorig jaar werden de Belgian Bullets negende.

Het Amerikaanse duo Meyers Taylor/Jones, dat zich ook in 2015 al tot wereldkampioenen kroonde, pakte het goud. Ze hadden drie seconden voorsprong op het Canadese duo Humphries/Lotholz. Het andere Amerikaanse team (Greubel Poser/Evans) vervolledigde het podium.

Het tweede Belgische duo, An Vannieuwenhuyse en Nel Paulissen, eindigde 17e, eveneens hun plaats in het klassement na de eerste dag.

18 maart komen de Belgian Bullets opnieuw in actie voor de laatste wereldbeker van het seizoen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar volgend jaar de Olympische Winterspelen plaatshebben.