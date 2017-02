Leerkrachten vertellen aan klas dat ze koppel zijn, maar dan moet grootste verrassing nog komen

Er ging al geruime tijd een gerucht de ronde op de Harry Russell Elementary School in Ohio. Volgens de leerlingen zou leerkracht wetenschappen Jason Seifert een relatie hebben met wiskundelerares Ally Barker. Afgelopen dinsdag besloten beide leerkrachten hun geheim te verklappen, gevolgd door een nog grotere verrassing van formaat.

Al van bij het begin van de video liet de 39-jarige Seifert weten dat hun vermoedens klopten. “Ik wist dat ze wat hyperactief zouden reageren”, vertelde hij aan ABC News. “Sommigen zeiden ons al eerder dat ze op Facebook zagen dat we een relatie hebben.” Beide leerkrachten leerden elkaar kennen op de basisschool en werden pas een koppel nadat ze eerst goede vrienden waren.

Bij die bekentenis bleef het weliswaar niet. Op datzelfde moment besloot Seifert om, nota bene op Valentijnsdag, Barker ook ten huwelijk te vragen. “Ik vraag me af of mevrouw Barker het ziet zitten om mevrouw Seifert te worden”, zei de leerkracht nog, waarna hij onder luid geschreeuw van de leerlingen een ring bovenhaalde en een knieval maakte. Het huwelijk van de leerkrachten zou gepland zijn in de herfst.