Ranst - In de Broechemse gemeentelijke lagere school De Sleutel organiseerde het oudercomité een quiz voor 26 teams.

De zaal zat tjokvol en de deelnemers mochten hun eigen antwoorden een puntenwaarde geven naargelang de twijfel of zekerheid over het gegeven antwoord. De vragen werden bedacht door het team ‘Schrijvers en Denkers’ en de opbrengst wordt gebruikt om een knusse zithoek op de speelplaats in te richten.