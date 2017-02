Pliskova verslaat Wozniacki in finale van WTA Doha

De 24-jarige Tsjechische Karolina Pliskova heeft zaterdag het met 776.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Doha gewonnen. De nummer drie van de wereld nam in de finale in 1 uur en 19 minuten met 6-3 en 6-4 de maat van de Deense voormalige nummer een Caroline Wozniacki (WTA-18).

Pliskova was hert tweede reekshoofd op het hardcourt in de Qatarese hoofdstad. In de finale maakte ze haar favorietenrol waar tegen Wozniacki.

Het is de achtste WTA-zege voor Pliskova, de tweede dit seizoen. Begin januari was ze al de beste in Brisbane (890.100 dollar). Wozniacki greep naast een 26e titel.

Foto: EPA