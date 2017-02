Malinwa heeft geen tegenstand aan Lokeren en kan Play-off 1 ruiken

KV Mechelen heeft zijn Play-Off 1 ambities kracht bijgezet. Thuis tegen Lokeren domineerde het de hele wedstrijd, met een knappe 3-0 zege als gevolg. Malinwa springt zo voorlopig over Charleroi naar de vijfde plaats.

KV Mechelen is erop gebrand om voor de eerste keer sinds de invoering van de Play-Offs bij de eerste zes te eindigen. En de troepen van Yannivck Ferrera blijven op koers om die ambitie te bewerkstelligen. Ook tegen Lokeren toonde Malinwa dat het zijn plaats in het klassement waard is. Al na acht minuten trapte Nicolas Verdier zijn ploeg op voorsprong. De Fransman kreeg veel ruimte aan de rand van de zestien en klopte Copa in de korte hoek met een afstandsschot. Lokeren was van slag na de tegengoal, maar Mechelen drukte niet meteen door. Het tempo verdween een beetje uit de wedstrijd, maar dan ging de thuisploeg toch op zoek naar een tweede doelpunt. Kolovos was de meest gevaarlijke man. Eerst kon hij net niet bij een strakke voorzet van Matthys, maar nadien was hij wel succesvol. Croizet gaf de bal mee, hij kapte zich mooi naar binnen en vloerde Copa in de verste hoek een tweede keer.

Maar de doelpuntenmaker kende niet veel later pech, toen Galitsios hem onderuit liep. Scheidsrechter Boterberg zag er geen fout in, maar de Mechelen-speler moest wel geblesseerd naar de kant met een knieblessure. Bij Mechelen houden ze hun hart vast, want goed zag het er niet uit.

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld. Lokeren kon geen vuist maken, Mechelen bleef baas en diepte zijn voorsprong zelfs nog uit. Oasguona bedankte zijn coach voor het vertrouwen en besliste de wedstrijd volledig. De Nigeriaanse invaller stond nog maar net op het veld wanneer hij vanop de rand van de zestien staalhard uithaalde met de linker en de 3-0 op het bord zet.

Dadelijk meer.