Nafi Thiam pakt ook Belgische titel hoogspringen

Nafi Thiam heeft zaterdag in de Gentse Topsporthal op het BK indooratletiek de Belgische titel in het hoogspringen bij de vrouwen veroverd.

In de finale kwam het tot de verwachte tweestrijd met Hannelore Desmet, die er op 1m87 uit ging. Thiam had twee pogingen nodig op 1m90, de 1m93 die ze nadien oplegde, werd net niet gehaald. Ze greep zo net naast de EK-limiet van 1m91. Hanne Van Hessche, de winnares van vorig jaar, moest deze keer vrede nemen met brons.

Foto: BELGA

Eerder op zaterdag snelde de 22-jarige Thiam in de finale van de 60 meter horden naar winst in 8.37, een verbetering van haar persoonlijk record met één honderdste van een seconde. Eerder op de dag had ze haar goede vorm al geëtaleerd door in de reeksen 8.38 op de tabellen te zetten, een verbetering van haar vorige persoonlijk record met vier honderdsten van een seconde. Op de erelijst van de 60 meter horden volgt ze Eline Berings op.

Zaterdag maakt de regerende olympische kampioene op de zevenkamp nog bekend of ze begin volgende maand zal deelnemen aan de vijfkamp op het EK indoor in de Servische hoofdstad Belgrado (3-5 maart). Aanvankelijk stond dat EK niet op haar programma.

Vorige week kwam Thiam voor het eerst weer in competitie sinds ze op 9 september 2016 het hoogspringen won op de Memorial Van Damme in Brussel. In Parijs won ze meteen een gemengde driekamp (verspringen, kogelstoten en 60m horden) voor mannen en vrouwen en dat met een persoonlijk record in het kogelstoten. In de Franse hoofdstad verbeterde ze haar persoonlijk record met 55 centimeter door het projectiel 15m35 ver te gooien.