Trump houdt niet van “Duitse auto’s” in New York, Merkel heeft snedige repliek klaar

Ondanks de aanwezigheid van vicepresident Mike Pence kon de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag op de veiligheidsconferentie in München niet weerstaan aan een speldenprik aan het adres van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump had er onlangs over geklaagd dat op Fifth Avenue in New York iedereen een Duitse, en geen Amerikaanse bolide voor de deur heeft staan. Dat illustreerde volgens hem hoe penibel het Duitse handelsoverschot wel niet is.

Merkel kaatste zaterdag de bal terug. “Als ik hier in de zaal rondkijk en zie hoeveel iPhones en Apple-producten er zijn, dan denk ik dat de vicepresident zeer tevreden kan zijn. En op Fifth Avenue zijn er volgens mij toch nog steeds minder Duitse auto’s.”