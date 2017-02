“Brein WTC-aanslag van 1993 in VS-cel overleden”

Brussel -

Omar Abdel-Rahman, de Egyptenaar die werd veroordeeld als brein achter de aanslag op het World Trade Center (WTC) in New York in 1993, is in een Amerikaanse cel overleden. Dat zegt diens zoon Ammar in een gesprek met het Britse persagentschap Reuters. De ‘blinde sjeik’ zou de leider zijn geweest van al-Gamaa al-Islamiya (de Islamitische Groep), militante islamisten die zowel in Egypte als in de VS als terroristen worden beschouwd. De groep was onder andere verantwoordelijk voor de aanslag op buitenlandse toeristen in Luxor in 1997, een aanslag die 58 doden eiste.