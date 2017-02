Bruce Springsteen nodigt jonge fan uit op podium, en die steelt al van bij de eerste noten de show

Een jonge fan van Bruce Springsteen heeft het optreden van zijn leven achter de rug. De vijftienjarige Nathan Testa mocht het podium op toen hij met behulp van een bord de aandacht kon trekken van zijn idool. En eens hij de eerste noten van ‘Growin up’ speelde op een gitaar, stal hij onmiddellijk de show. Het optreden vond afgelopen donderdag plaats in Brisbane, een van de vele steden die Springsteen bezoekt tijdens zijn nieuwste tour in Australië. The Boss moest niet lang overtuigd worden om de tiener mee te laten spelen. Toen Nathan liet weten dat hij ‘Growin up’ kon spelen op gitaar, riep Springsteen de jongen op het podium. Springsteen vertelde Nathan tijdens het optreden ook nog een anekdote over zijn allereerste gitaar. “Toen ik erop speelde, realiseerde ik me dat het er niet om gaat hoe goed je erop speelt, maar hoe goed je eruitziet wanneer je speelt”, vertelde hij. Eens het nummer ten einde was, mocht hij onder luid applaus en gejuich het podium verlaten. Het was overigens niet de eerste keer dat Nathan samen met Springsteen optrad. Vier jaar geleden mocht hij als elfjarige fan ‘Waitin’ on a sunny day’ zingen voor het Australische publiek. Een al even onvergetelijk moment voor de jonge tiener.