Iedereen reserveert bij sterrenzaak met menu van 12 euro, maar dan komt de aap uit de mouw

Een restaurant in de Franse stad Bourges kreeg dagenlang ontelbare reservaties te verwerken. De reden? Op de site van Michelin, de organisatie die sterren uitdeelt aan restaurants, had de eenvoudige bistro plots een ster achter haar naam gekregen.

In Frankrijk zijn er wel meer restaurants die de naam ‘Le Bouche à oreille’ dragen en dat was waarschijnlijk de verwarring die aan de basis lag van de plotse upgrade van de zaak in Bourges. ‘Le Bouche à oreille’ is nochtans een simpele bistro waarbij elke middag gegeten wordt op een toile cirée en waar een dagmenu amper 12 euro kost.

De heisa levert eigenares Véronique dan wel de nodige publiciteit op, iets veranderen aan haar ‘simpele keuken’ is ze zeker niet van plan. “Ik ga gewoon verder doen zoals ik bezig ben”, laat ze weten aan France Bleu.