Tien weetjes over de 64ste editie van de Bpost Cup basketbalfinale

Zondag wordt in Vorst Nationaal de finale van de Beker van België (BPost Cup Final) afgewerkt. Vanaf 15 uur, rechtstreeks op Play Sports en Sporza, kampen Oostende en Limburg United voor de Cup. Verovert Oostende een 18de, de vijfde op een rij voor coach Dario Gjergja en zijn selectie, of pakt Limburg United een eerste Belgische Cup? We verzamelden tien weetjes leuke weetjes over de geschiedenis van de Beker van België.

1. Het is de 64ste editie van de Beker van België. Semailles was in 1954 de eerste winnaar.

2. Oostende is met 17 bekertriomfen recordhouder.

3: Oostende won de Beker van België sinds 2013 viermaal op een rij. Niemand deed beter en de kustploeg kan zondag dus dat record scherper stellen.

4. Coach Dario Gjergja van Oostende kan zijn vijfde opeenvolgende Belgische Cup veroveren.

5. Khalid Boukichou is de enige speler van Oostende die de Cup voor de vijfde keer op een rij kan winnen.

6. Jean Salumu is geblesseerd (kaak). De Oost-Vlaming van Oostende won de Cup al vijfmaal (2010, 2012, 2013, 2014 en 2015)

7. Met Limburg United fonkelt voor het eerst een club uit de provincie Limburg in de finale van de Beker van België

8. Jean-Marc Mwema verloor drie bekerfinales met Antwerp Giants (tweemaal vs. Oostende). Wordt vierde keer goede keer voor de Sinjoor van de kustploeg?

9. 2.000 Limburgse fans, in onder meer 26 autobussen, vertrekken zondagmiddag in Hasselt richting Vorst.

10. 1.000 supporters van Oostende worden er verwacht. “MInder dan de vorige jaren. Er is de concurrentie van Oostende-Anderlecht zondag in het voetbal,” klinkt het bij secretariaat van Oostende. 7.000 zitjes is de capaciteit in Vorst Nationaal voor de finale van de Bpost Cup. Vrijdagwaren er al 5.300 tickets de deur uit. Maar liefst 48 persaccreditaties werden er genoteerd.

Locatie: Vorst Nationaal

Programma: 15.00 Oostende-Limburg United

Tickets&Info: www.thebpostcup.be

Kassa&deuren: open vanaf 13u30

TV: rechtstreeks op Sporza en Play Sports