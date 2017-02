Leen Verbist (sp.a) neemt ontslag uit gemeenteraad “als antwoord op de onrust”

Antwerpen - Leen Verbist neemt ontslag uit de Antwerpse gemeenteraad. Dat bevestigde ze aan onze redactie. Verbist (sp.a) kreeg jarenlang een bestuurdersvergoeding van Telenet. Het gaat om 30.000 euro die eigenlijk bedoeld was voor de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA). “Er is geen sprake van persoonlijke verrijking, maar als mijn ontslag een antwoord biedt op de onrust, ben ik bereid dat antwoord te onderschrijven”, zegt ze in een persbericht.

Vrijdag kwam aan het licht dat schepen Koen Kennis in de raad van bestuur zetelt van Telenet, maar daar al 2,5 jaar lang geen vergoeding voor ontving. Dat bedrag, zo’n 30.000 euro, bleek immers al die tijd foutief gestort te zijn geweest op de rekening van voormalig Telenet-bestuurslid Leen Verbist. “Het bedrag dat door Telenet is gestort, viel niet op tussen de andere verrichtingen”, zei een aangedane Verbist vrijdag.

“Geen persoonlijke verrijking”

Verbist gaf zaterdag via een persbericht uitleg bij haar ontslag. “Na overleg met mijn partij heb ik vandaag beslist om ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Ik heb begrip voor de reacties van de basis en de militanten. Ik deel zelf het onbegrip dat ik deze materiële fout van Telenet niet eerder heb kunnen vaststellen. Zoals gezegd is het foutief gestorte, integrale bedrag - na vaststelling - door mij onmiddellijk aan Telenet overgemaakt. Er is geen sprake van persoonlijke verrijking.”

“Ik wens niet mee te gaan in het opbod van schuld en boete maar verkies - zoals ik mijn politieke werk altijd al uitoefende - rekening te houden met onze basis en militanten. Als mijn ontslag een antwoord biedt op de onrust, ben ik bereid dat antwoord te onderschrijven. Mee bouwen aan een solidaire maatschappij is en blijft de rode draad doorheen mijn werk.”

“Aan de politieke kant van dit verhaal komt nu een einde maar ik blijf verder werken aan een warmere samenleving.”

Opvolger

Vera Drozdik is de eerste opvolgster om Verbist te vervangen in de gemeenteraad. Als zij verzaakt aan de functie neemt Sener Ugurlu haar plaats in.

Leen Verbist was in de vorige legislatuur nog OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken. Verbist zetelde sinds 2007 onafgebroken in de gemeenteraad. Voorheen werkte ze op het kabinet van haar partijgenoot Robert Voorhamme

