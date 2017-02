Luchthaven 1,8 km opschuiven: “Voorstel Vanhengel is niet echt ernstig”

Brussel - Het voorstel van Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld), om de luchthaven van Zaventem 1,8 km op te schuiven, is volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) “niet echt ernstig te nemen”. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten fluit haar minister terug.

Volgens Vanhengel, zaterdag in La Libre Belgique, is het “logisch” de luchthaven, samen met de groei van de hoofdstad, verder van Brussel te leggen. Hij wijst erop dat er al 800 meter onteigend is. De resterende kilometer moet bediscussieerd worden door federaal minister van Mobiliteit François Bellot, meent Vanhengel.

Bellot probeert dit weekend een oplossing te vinden voor de nultolerantie voor de geluidsoverlast van Zaventem die het Brussels Gewest wil hanteren. In het interview met La Libre herhaalde Vanhengel alvast dat het Brussels standpunt onveranderd blijft.

Volgens Vlaams minister Weyts is het voorstel van Vanhengel niet ernstig. “Dit betekent dat er dorpen en gemeenten moeten verdwijnen en dat er uiteindelijk nog enkel boven Vlaanderen gevlogen zal worden. Maar daar is het Vanhengel waarschijnlijk om te doen.”

Niet gedeeld door Open Vld

Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is niet gewonnen voor het idee en fluit haar minister terug. “Het is zijn persoonlijke mening die absoluut niet wordt gedeeld door Open Vld”, zegt Rutten aan de VRT. “Een discussie rond de verplaatsing van de luchthaven is voor ons niet aan de orde. Het debat moet gaan over de uitbreiding van de luchthaven, want dat is een economische motor van heel het land. Dit debat verdient ernst zonder te polariseren en zonder verwijten over en weer.”