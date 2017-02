Gemeente organiseert wielerfestijn mét Lotte Kopecky

Niel - Onder het motto ‘Niel in’t Wiel’ pakt de gemeente Niel op zondag 30 april met een nieuwigheid uit. Het gaat om een wielerfestijn, waar zowel de wielerliefhebber als de man in de straat ongetwijfeld zal van genieten. Verschillende wielerdisciplines komen aan bod. De inkom is gratis.

Retro-koersen zitten de laatste jaren in de lift. De beoefenaars beschikken over een koersfiets, die 30 jaar geleden erg in trek was. De fiets moet voorzien zijn van versnellingen op de buis en de pedalen moeten uitgerust zijn met riempjes.

Naast de retro-koers is er ook nog een internationale dernykoers voor dames. Eerst is er een wedstrijd achter derny’s voor burgemeesters, mandatarissen en ambtenaren en vervolgens twee kinderkoersen. Als laatste onderdeel is er de wedstrijd voor dames achter derny’s. De vedette uit Niel, Lotte Kopecky, zal in deze wedstrijd aanzetten.

