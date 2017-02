Pence stelt gerust: “Amerikaans engagement in Navo is onwrikbaar”

Amerikaans vicepresident Mike Pence heeft de Europese bondgenoten zaterdag op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München verzekerd dat de Verenigde Staten nog geloven in de Navo. Ook Pence verwacht wel meer investeringen in defensie, wat Duits bondskanselier Angela Merkel ook meteen beloofde.

“Ik verzeker jullie in naam van president Trump: de Verenigde Staten steunen de Navo, ons engagement tegenover de Atlantische alliantie is onwrikbaar”, zo verklaarde vicepresident Pence in München, waar het Amerikaans buitenlands beleid deze editie in het middelpunt van de belangstelling staat. “De Verenigde Staten zijn en zullen steeds jullie belangrijkste partner zijn.”

Pences baas Donald Trump had de Navo eerder omschreven als “verouderd”, maar sinds zijn aantreden als president hebben zijn regering en hijzelf reeds een aantal keer beklemtoond hoe vitaal de alliantie blijft. Wel herhaalde Pence in Duitsland wat ook Amerikaans minister van Defensie Mattis woensdag al zei: de Europese partners in de Navo moeten hun uitgaven voor defensie aanzienlijk moeten verhogen. “De tijd is gekomen om meer te doen.”

De Navo-lidstaten hebben zich tot doel gesteld tegen 2024 minstens twee procent van hun bruto binnenlands product aan defensie te spenderen. De VS geven jaarlijks 3,6 procent uit, maar de meeste Europese landen zitten onder de drempel van 1,5 procent. Duitsland bijvoorbeeld geeft 1,2 procent uit. Bondskanselier Angela Merkel, die eveneens het woord nam in München, toonde zich bereid meer te doen. “Duitsland kent zijn verantwoordelijkheid.”

Merkel vindt echter dat ook uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en crisispreventie moeten meetellen. Ze hoopt dat hierover geen “kleinzielige discussie ontstaat”.