Maak je klaar voor zacht en droog weekend

Brussel - De dag begint zaterdag grijs met lokaal nog enkele nevel- of mistbanken. De kans op opklaringen wordt in de loop van de dag groter, vooral langs de kust en de Franse grens. Het wordt tot 10 graden in het westen van het land en tot 4 graden op de Ardense hoogten. In het westen staat een zwakke tot soms matige zuidenwind, elders in het land is die eerder zwak uit veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.

De opklaringen worden zaterdagavond en -nacht alsmaar talrijker. We krijgen een rustige nacht met enkele hoge wolkensluiers, maar in het tweede deel van de nacht kunnen in het zuidoosten nevel- en mistbanken gevormd worden, met kans op gladheid tot gevolg. De minima liggen tussen 1 en 4 graden in Laag- en Midden België en dalen tot 0 of -4 graden ten zuiden van Samber en Maas.

Zondagochtend is het nog droog met mogelijk wat opklaringen. Later trekt een storing over ons land. Het wordt zwaarbewolkt vanaf de kust, maar de neerslag blijft beperkt. Tegen de avond verschijnen er opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Het blijft ook begin volgende week zacht, maar op maandag met lichte regen en de dagen erna zwaarbewolkt met geregeld regen.