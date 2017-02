Ook Open Vld gaat inkomsten uit mandaten vrijgeven

Ook Open VLD is bereid volledige inzage te geven in de inkomsten uit bestuursmandaten van partijgenoten in de Vlaamse intercommunales. Dat zegt de Gentse liberaal Geert Versnick zaterdag in een interview met De Tijd. “De lijst zal in de loop van volgende week worden bekendgemaakt.”

Versnick is met mandaten bij netbeheerders zoals Eandis en Elia een sleutelfiguur in de wereld van de intercommunales. Hij had deze week bekendgemaakt dat hij netto 5.850 euro per maand verdient, en dat op basis van ruim 15 betaalde mandaten bij semipublieke en private bedrijven.

Rekenfout

“Ik heb een rekenfout gemaakt”, zegt hij in het gesprek. “Op basis van wat ik in mijn persoonlijke belastingaangifte heb staan, verdien ik geen 5.850 euro maar netto 6.500 euro per maand. Als mijn partij de lijst bekendmaakt, zult u zien dat alles daarin is inbegrepen.”

Versnick pleit in De Tijd ook voor een drastische herverkaveling van de hele nutssector, met niet alleen een fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax, maar ook van alle waterintercommunales.