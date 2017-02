De mooiste maar vooral warmste trui uit de kast

Essen - De oudste leerlingen van de lagere school Mariaberg in Essen-Hoek hadden het helemaal niet koud.

“Door te spelen en te ravotten krijgen we het wel warm en ook in de klas, zelfs als de verwarming een paar graadjes lager staat, hebben we geen last van de kou. We doen dit om energie te besparen en ook omdat dit goed is voor het milieu. Door alle stoffen die in de lucht terechtkomen, gaat de luchtkwaliteit omlaag en worden bomen ziek of gaan ze zelfs dood. Ook voor de mensen is het slecht. Tijd om actie te ondernemen dus.”