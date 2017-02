Foto: Gemeentelijke basisschool Maatjes in Nieuwmoer

Kalmthout - De kleuters en lagereschoolkinderen van basisschool Maatjes liepen een rondje op en rond de speelplaats. “Eigenlijk doen we dit elke dag”, zegt directeur Dirk Verheyden. “Maar vandaag lag de focus natuurlijk op de dikketruiendag. Ook de verwarming werd een paar graadjes lager gezet. In de klassen wordt de milieuproblematiek ook besproken, zodat ze goed weten wat het doel is van deze actie.”