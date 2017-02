Bourgondisch stadspaleis moet internationale topper worden

Mechelen - De stad Mechelen heeft topscenograaf Christophe Gaeta aangetrokken om het nieuwe stadsmuseum in het Hof van Busleyden in te richten. Dat moet een Bourgondisch stadspaleis met internationale uitstraling worden en mikt op 100.000 bezoekers per jaar. Op 23 maart 2018 opent het de deuren.

Gaeta buigt zich niet alleen over de semi-vaste opstelling van de museumcollectie. Nee, hij tekent ook de lijnen uit voor de eerste grote tentoonstelling in Busleyden: ‘Roep om Rechtvaardigheid, Kunst en Rechtvaardigheid’, in het voorjaar van 2018 meteen het sluitstuk van OP.RECHT.MECHELEN.

Met de scenograaf haalt de Dijlestad een grote naam binnen. Zo is hij in Vlaanderen gelauwerd voor het ontwerp dat hij maakte voor het Red Star Line Museum in Antwerpen. Momenteel werkt hij aan een gloednieuw museum over de Tweede Wereldoorlog in het Poolse Gdansk. “Red Star Line helpt je beter de immigratie te begrijpen en het project in Polen het gevaar dat schuilt in onze huidige samenleving. Het is zo’n verhaal dat ik ook in Mechelen wil brengen”, vertelt Christophe Gaeta.

"Reizen in het verleden om het heden te begrijpen"

Het nieuwe stadsmuseum wil de bezoeker meenemen naar het rijke verleden van de Bourgondische Nederlanden in de 16de eeuw. “Dat is het boeiende aan mijn job. Door in het verleden te reizen, kan je het heden beter begrijpen. Het museum in Mechelen moet de gouden poort worden naar onze Bourgondische erfenis. Van hieruit zou je de Bourgondische invloeden elders kunnen ontdekken. Mechelen moet het startpunt zijn”, zegt Gaeta.

En daar heeft de stad, met forse steun van de Vlaamse overheid, een meer dan aardige investering voor over. Na de 18 miljoen euro in de restauratie en verbouwing van Busleyden zelf krijgt Mechelen via onder meer Toerisme Vlaanderen nog eens 4,4 miljoen euro. “Geld dat wij gaan gebruiken om het project verder uit te werken, want wij willen hier echt iets neerzetten met nationale en internationale uitstraling”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen). “Dit wordt niet alleen een museum om informatie op te nemen, maar evenzeer een om te beleven. Het moet gevoelens losmaken bij mensen.”

"Vaste topcollectie en wisselende tentoonstellingen"

De Dijlestad mikt dus op een hedendaagse stadsmuseum zoals ze dat eerder al in steden zoals Antwerpen, Leuven en Gent hebben gerealiseerd. “Met een permanente collectie waarin wij topstukken zoals onze zeven Besloten Hofjes tonen, maar ook met wisselende tentoonstellingen om de aandacht te blijven trekken. We streven toch naar 100.000 bezoekers per jaar”, zegt schepen Siffer nog.

De deadline is bijzonder strak, want op 23 maart volgend jaar moet het museum openen met een eerste tentoonstelling. Daarom zou Christophe Gaeta begin maart dit jaar al met een eerste concept voor zijn ontwerp willen komen. Een eerste voorproefje is te zien tijdens de kunst- en antiekbeurs Eurantica in de Nekkerhal, die loopt van 18 tot 26 maart. Dan onthult Mechelen ook het nieuwe logo voor het stadsmuseum.

De scenograaf en zijn projectleider Didier Geirnaart zien het helemaal zitten. “We zijn vereerd. Toen wij het dossier voor de aanbesteding zagen, hebben we niet geaarzeld. Na tien minuutjes hebben wij beslist om ervoor te gaan”, stelt Didier Geirnaart. “Iets ontwerpen over die belangrijke Bourgondische periode vinden we boeiend. Het is een deel van ons DNA van de geschiedenis dat wij nog missen”, zegt hij nog.