Aantal vrijwillige terugkeerders meer dan verdubbeld

Ze doen het uit ontgoocheling, omdat hun familie hen nodig heeft of om een heel andere reden, en ze zijn met steeds meer: migranten in ons land die via het terugkeerloket vrijwillig naar hun moederland terugkeren. Vanuit Antwerpen waren het er vorig jaar 264. Dat is ruim het dubbele van het jaar voordien, want in 2015 waren het er slechts 117.

Rustig en discreet, maar met een plastic zak in de hand van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) keren migranten vanaf de luchthaven vrijwillig terug naar hun eigen land. In het land waar ze hun geluk zochten, hebben ze een vliegticket en eventueel ook een vertrekpremie gekregen om – na de ontgoocheling – opnieuw te beginnen. Ze worden niet zomaar gedropt: Caritas International en het IOM begeleiden hen op voorhand en ter plekke om die nieuwe start te nemen, vaak op maat.

Fedasil is bij ons het federaal agentschap dat instaat voor het ‘vrijwilligeterugkeerprogramma’ voor asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder wettig verblijf. Het werkt daartoe samen met een aantal sociale partners en heeft eigen terugkeerloketten in Brussel, Gent, Luik, en sinds november 2015 ook in Antwerpen. Voordien vertrokken ook buitenlanders vrijwillig uit onze regio, maar was er niet dat centrale informatie- en begeleidingspunt en verliep het vertrek vaker via andere organisaties dan Fedasil. “De terugkeerloketten raken hoe langer hoe meer ingeburgerd”, zegt woordvoerster Lin Vanwayenbergh.

Malafide ondernemers

In Antwerpen valt op dat de grootste groep terugkeerders Oekraïners zijn. “Antwerpen heeft een relatief grote groep Oekraïense arbeidsmigranten”, legt Els Alkemade uit, maatschappelijk assistent aan het Antwerpse terugkeerloket. “Daar leeft nog altijd het idee dat als ze in Europa komen werken, ze goed geld kunnen verdienen. Er wordt hen van alles beloofd, maar in werkelijkheid valt het meestal erg tegen. Het zijn mensen die makkelijk slachtoffer worden van malafide ondernemers, die hen soms helemaal niet betalen.”