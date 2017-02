“Het is vaak heel moeilijk om ‘mislukt’ terug te keren naar een familie”

Ze doen het uit ontgoocheling, omdat hun familie hen nodig heeft of om een heel andere reden, en ze zijn met steeds meer: migranten in ons land die via het terugkeerloket vrijwillig naar hun moederland terugkeren. Vanuit Antwerpen waren het er vorig jaar 264. Dat is ruim het dubbele van het jaar voordien, want in 2015 waren het er slechts 117.