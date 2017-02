Voormalig politiebaas Glenn Audenaert opgepakt in onderzoek naar corruptie

Glenn Audenaert, de voormalige directeur van de federale gerechtelijke politie in Brussel, is vrijdag opgepakt in het kader van een onderzoek naar corruptie. Dat meldt VTM Nieuws. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft geen details over het lopende gerechtelijk onderzoek maar bevestigt wel dat Audenaert vrijgelaten werd onder voorwaarden.

Audenaert werd in 2012 door de onderzoeksrechter in Dendermonde in verdenking gesteld van schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. In september 2015 werd hij ook in verdenking gesteld van passieve corruptie en witwassen. Hij werd toen vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het is in het kader van dat onderzoek dat hij vrijdag opgepakt en verhoord werd, meldt VTM.

Woensdag raakte bekend dat Audenaert een bed and breakfast begint in Oostende en werden er vragen gesteld waarom het gerecht talmt met het onderzoek naar de vroegere politietopman. Glenn Audenaert werd vrijdag opnieuw voorgeleid voor de onderzoeksrechter en vrijgelaten onder voorwaarden. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen wil geen details geven over de tenlasteleggingen of over de inhoud van het dossier.