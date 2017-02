Vlaanderen in zwijm voor boysbandzangers in 'The Band': "Amaaai, zie die kaaklijn... die schouders"

Bekijk meer video's van The Band op vtm.be

Heel wat mannelijk schoon op het podium van het nieuwe programma 'The Band'. Daarin zoekt VTM in ware 'K3 zoekt K3'-stijl naar een nieuwe jongensgroep. Jurylid Slongs is alvast helemaal te vinden voor Sam: "Amaaaaai, zie die kaaklijn... die schouders." Ook Andy, die meteen een vuurdoop krijgt op het podium, wint de sympathie van het publiek.

Joost, Glen, Martijn, Mario, Sam, Andy en Jannes waagden hun kans in de talentenjacht. Slongs is niet de enige die te vinden is voor de 25-jarige Sam die zijn kans waagt met 'Koning Liefde' van 'Tourist leMC'. Drie van de vier tribunes zijn fan en brengen hem zo tot bij de jurytafel. Ook op Twitter zijn ze laaiend enthousiast.

Ook postbode Andy die voor de allereerste keer op een podium staat, verbaast het publiek. Hij krijgt alle tribunes meteen op de been en kan zich bewijzen voor de jury.

Also: BANGELIJK LIEDJE!



Komaan postbode! #theband



(Ik gebruik z'n naam nog niet want wil me nog niet binden) — AnoukPannenkouk (@AnoukMi) February 17, 2017