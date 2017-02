Negende zwemtweedaagse ZGEEL

Geel - Zaterdag 18 en zondag 19 februari 2017 organiseert ZGEEL voor de negende maal zijn internationale zwemtweedaagse in het Stedelijk zwembad Geel, Fehrenbachstraat 28A.

De afgelopen acht edities waren een enorm succes. ZGEEL wenst al haar zwemmers de kans te geven zich te meten op een grote zwemmeeting in eigen stad. Een 2-daagse waarop alle stijlen gezwommen kunnen worden over verschillende afstanden is daarvoor de ideale gelegenheid.

Meteen is dit ook een goede gelegenheid om de Stad Geel op de sportieve kaart te zetten. De editie in 2015 was de topeditie. Meerdere wedstrijdrecords werden verbroken door de Belgische toppers waaronder Pieter Timmers, Glenn Surguloose, Kimberly Buys, ... Mooie accommodatie! Het zwembad van Geel is ondertussen internationaal bekend in de zwemwereld als een zeer snel bad en zorgt er dus voor dat iedere zwemmer hier graag naartoe komt.

De A- en B finales worden gezwommen op zaterdag tussen 17 en 18.20 uur en zondag tussen 17 en 18.20 uur.

Tevens zullen onze G-zwemmers (sporters met een lichamelijke beperking) een demonstratiewedstrijd geven op zondag 19 februari net voor de finales.