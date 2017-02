Berchem Sport kijkt naar de toekomst: “Niet even veel fans als de buren, maar minstens even fanatiek”

Berchem -

Na enkele moeilijke jaren waait er doorheen het Ludo Coeckstadion opnieuw een frisse wind. De club staat aan de leiding in tweede amateurklasse B en kan rekenen op een enthousiaste achterban. Niet alleen op het veld, maar ook achter de schermen en in de tribunes geven medewerkers, vrijwilligers en supporters het beste van zichzelf. Want, zo zeggen ze zelf: “Berchem Sport, dat is onze stam.”