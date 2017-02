Karolina Pliskova eerste finaliste op WTA Doha

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-tennistoernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/776.000 dollar).

Het tweede reekshoofd heeft een bijzonder zware dag achter de rug. Eerst moest ze aan de bak in de kwartfinales en daarin haalde ze het in twee sets (6-2 en 6-0) van de Chinese Shuai Zhang (WTA 31). Die partij lag overigens zo’n vijf uur stil door een regenonderbreking in Doha. In de halve finales kegelde ze vervolgens in drie sets (6-4, 4-6 en 6-3) de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 5) uit het toernooi.

In de finale neemt ze het zaterdag op tegen de winnares van het duel tussen de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 47) en de Deense Caroline Wozniacki (WTA 18).