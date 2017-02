Familie Antwerps IS-kopstuk Chaïb: “Hicham is niet dood”

Hicham Chaïb, de voormalige rechterhand van Fouad Belkacem bij Sharia4Belgium, leeft nog. Dat zegt meester Matthias Leys, de advocaat van de familie Chaïb.

Eerder deze week werd het bericht verspreid dat Chaïb overleden was bij bombardementen in Irak. “De familie heeft een bericht gekregen vanuit de entourage van Hicham Chaïb”, aldus Matthias Leys. “Daarin staat dat alles ok is met hem.”

Waarom Hicham zijn familie niet rechtstreeks contacteerde maar het bericht door zijn entourage liet sturen is niet duidelijk. De familie wil verder niets meer te maken hebben met Hicham die de laatste jaren opklom in de rangen van IS.

Volgens de laatste informatie zou hij een hoge positie binnen de religieuze politie bekleden. Vorig jaar kwam Chaïb nog in het nieuws toen hij in een videofragment een gevangene executeerde. Chaïb werd tijdens het proces tegen Sharia4Belgium bij verstek tot 15 jaar cel veroordeeld, hij staat internationaal geseind.