Mechelen / Bonheiden - Mochten we een lijstje maken van Vlaamse acteermonumenten, dan hoort Jaak Van Assche daar zeker in thuis. Met een halve eeuw op de planken en voor de camera's achter de kiezen, strikken we de acteur voor een uitgebreide babbel.

Jaak Van Assche (76) is een halve eeuw actief als acteur, en heeft tot op heden in 99 Vlaamse tv-series en films gespeeld. De oudere generatie kent hen als de legendarische Jean De Pesser in De Collega’s ...