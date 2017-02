Hier worden jaarlijks ruim 3000 dieren gecremeerd: “In deze stiel moet je niet alleen graag dieren zien, maar vooral mensen”

Zandhoven - Al 25 jaar baat Rachel Penninck het hondenpension annex dierencrematorium Antverpia Liberty uit in Viersel (Zandhoven), vlak bij het Albertkanaal. In de beginjaren waren de crematies zeldzaam, maar vandaag doen zij en haar dochter Lieve er meer dan drieduizend per jaar. “We zorgen ervoor dat het dier er zo natuurlijk mogelijk bijligt.”

Kevin Vermeiren rolt een brancard binnen in de grote werkruimte die is afgesloten van het publieke gedeelte van het dierencrematorium. Gewikkeld in een bruin deken ligt het levenloze lichaam van Bengo, ...