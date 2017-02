Telenet-vergoeding Koen Kennis (N-VA) ging jarenlang naar ex-schepen Leen Verbist (sp.a)

Antwerpen - Leen Verbist (sp.a) kreeg jarenlang een bestuurdersvergoeding van Telenet. Het gaat om 30.000 euro wat eigenlijk bedoeld was voor de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA). Dat meldt VRT Nieuws en is ook aan onze redactie bevestigd. Het geld is intussen teruggestort. Kennis zal het aan het goed doel schenken.

Eerder deze week zette Koen Kennis als ‘mandaten-kampioen’ zijn belastingaangifte voor het inkomstenjaar 2015 online. Dat deed hij na het schandaal rond de semipublieke holding Publipart die in Gent voor een politieke crisis zorgde. “Bij ons gebeuren geen gekke dingen, zoals in Gent”, klonk het toen. Vreemd genoeg was er in de aangifte van Kennis geen spoor van zijn bestuursmandaat bij Telenet, waarvoor hij al sinds juni 2013 advies geeft.

“Maar ik ben dat niet vergeten”, zegt Kennis aan de VRT. “Ik zat in 2015 inderdaad in de raad van bestuur van Telenet Vlaanderen om daar de openbare sector te vertegenwoordigen. Ik had daar normaal gezien 12.000 euro voor moeten krijgen. Maar ik heb nooit het geld noch de belastingsfiche van Telenet ontvangen.”

Wel aangegeven bij fiscus

Ondanks het feit dat hij die 12.000 euro niet had ontvangen, gaf Kennis het wel aan bij de fiscus. Nu blijkt dat Telenet het geld per ongeluk had gestort bij een oud-bestuurder die door Kennis was vervangen: Leen Verbist, gemeenteraadslid voor de sp.a in Antwerpen en ook oud-schepen en ex-OCMW-voorzitter. Zij bevestigt het verhaal. “Het gaat om 30.000 euro voor de 2,5 jaar dat ik in het bestuur zat. Het bedrag werd gestort op de zakenrekening van mijn echtgenoot en dat is nooit opgemerkt.”

Het geld werd gestort op de rekening van Interkabel Vlaanderen, het bedrijf dat door Leen Verbist en nadien door Koen Kennis werd vertegenwoordigd bij Telenet. “Maar het bleek dus de rekening van mevrouw Verbist te zijn. Wij hebben nooit doorgekregen dat het rekeningnummer moest gewijzigd worden”, laat Telenet weten.

Kennis bracht Verbist eerder deze week op de hoogte van de blunder waarna de sp.a-politica het geld terugstortte. Kennis zal het geld aan een goed doel schenken.

Belastingsfiche Koen Kennis. Foto: Koen Kennis