Urine van kat helpt cannabisplanten om zeep

Laakdal - Een koppel uit Laakdal moest zich vrijdag voor de strafrechter in Turnhout verantwoorden voor de handel in verdovende middelen.

Tijdens een huiszoeking in de woning van Gioavanni V.G. en Anja S. vond de politie op 9 januari van vorig jaar 15 gram cannabis en restanten van speed.

“De drugs en attributen werden gevonden in de woonkamer”, zei de aanklager. “Het koppel heeft nog jonge kinderen. De drugs werden in hun bijzijn gebruikt. En dat is zorgwekkend.”

Tegen de man werd acht maanden cel gevorderd en 6.000 euro boete, tegen de vrouw zes maanden en een geldboete.

Tijdens het onderzoek biechtte het tweetal spontaan op dat het in 2015 vier cannabisplanten had gekweekt voor eigen gebruik. “Maar door de urine van de kat zijn twee planten gesneuveld”, zei meester Paul Gielis. “Een gesprek met de maatschappelijk werker heeft hun ogen geopend. Ik vraag een straf met probatitievoorwaarden.”