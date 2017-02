Onze ‘mollenjagers’ bij de start van aflevering 3: “Het is Annelies of Robin”

De terugkeer van Hans in de tweede aflevering is voor sommigen onder ons reden genoeg om hem te verdenken. Anderzijds is een Mol die de andere kandidaten opdrachten laat uitvoeren zonder zelf aanwezig te zijn om te saboteren moeilijk te verklaren. Onze twee GvA-mollenjagers Charlot en Davy hebben hun tips voor de derde aflevering alweer op een rijtje gezet. Hun verdenkingen deze week: Annelies en Robin.

De tips van Davy:

* Bij de opdracht met de dierenkooi is het Robin die de cruciale oplossing aanreikt om de proef te doen slagen: de sleutel opvissen uit de koker met geitenmelk. Als Mol kan je hier makkelijk saboteren door gewoon niets te doen en de tijd te laten verder tikken.

* Sam staat bij de gospelopdracht op veilige afstand van zijn medekandidaten. Als Mol zijn enkele valse noten snel gezongen. Het lijkt me niet zo moeilijk om hier te saboteren. Sam slaagt er toch in om in zijn eentje 1500 euro te verdienen door schijnbaar feilloos Shosholoza te zingen.

* Stel jezelf in de plaats van De Mol. Als jij het doel had een bepaalde opdracht te saboteren, hoe zou je dat dan aanpakken? Of wat zou je in bepaalde situaties net niet doen?

Hoofdverdachte: Annelies. Bij de loopopdracht in aflevering 1 slaagt ze er niet in om samen met Eline 6 quizvragen juist te beantwoorden. Bij de gospelproef in aflevering 2 zijn het opnieuw beide vrouwen die de mist ingaan. Bij deze laatste proef is de misser van Annelies met een waarde van 1000 euro wel dubbel zo duur als die van Eline.

De tips van Charlot:

* Bij het herbekijken van de aflevering blijkt dat inderdaad Davey, en niet Eline eerst ‘de swallow of london’ zegt. Waarom doet Eline hier dan zo raar over?

*Robin heeft er bij de dierenproef geen enkel probleem mee om rustig uit zijn kooi te stappen om aan het slot te gaan voelen, om dan rustig weer in zijn kooi te kruipen. Als hij eerst een korte blik had geworpen in het kooi van het jachtluipaard had hij al snel gemerkt dat het geen echt dier was.

* Eline is degene die over alle opdrachten heen al het meeste geld verloren is.

* Hoofdverdachte: Robin. Ik blijf nog even bij Robin, want hij is er deze week voor mij niet minder verdacht op geworden. Al heeft hij, in vergelijking met Eline en Annelies al veel meer geld in de pot gebracht. Om het vertrouwen van de groep te winnen of is hij gewoon een fanatieke speler die streeft naar de winst van het spel? In dat geval zouden zowel Eline als Annelies wel eens de mol kunnen zijn.

