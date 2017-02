Fietsen aan Noordersingel-Turnhoutsebaan: “Hallucinante verkeerssituatie”

Deurne / Borgerhout - De werken aan de Noordersingel/Turnhoutsebaan tussen Deurne en Borgerhout zijn volop aan de gang. “Voor fietsers en voetgangers is dat slecht nieuws. De ‘alternatieve route’ zorgt voor levensgevaarlijke toestanden”, klinkt het bij Groen Borgerhout en Deurne. Ze maakten een filmpje van de “hallucinante verkeerssituatie” en eisen dat de stad dringend maatregelen neemt voor een veilige fiets- en voetgangersroute vooraleer er slachtoffers vallen.

“De werken aan de Turnhoutsebaan richting Deurne aan tramlijn 10 en de werken voor de heraanleg van de Noordersingel – de voorbereiding voor het BAM-tracé - zijn volop aan de gang”, staat te lezen in een persbericht van Groen Antwerpen. “Tot vorige week hadden fietsers en voetgangers die vanuit Deurne richting Borgerhout en stadscentrum fietsten nog plaats, ’t is te zeggen: ze werden met de voetgangers op het voetpad gepropt. Sinds deze week is zelfs dat niet meer het geval.”

“De autorijstroken hebben alle plaats ingenomen. Fietsers worden langs een haast onmogelijke route gestuurd, die zo slecht is aangeduid dat zelfs de braafste fietser het spoor bijster raakt. Dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden. Groen eist onmiddellijke maatregelen om de veiligheid van voetgangers en fietsers aan de werken te garanderen.”

“Wie te voet of met de fiets vanuit Deurne richting Borgerhout komt, wordt aan het begin van de brug over de Ring naar de overzijde geleid. Het voetpad en het fietspad zijn op de rijweg geschilderd. Verderop wordt het fietspad afgeleid richting voetpad, dat voetgangers en fietsers in twee richtingen moet opvangen en daarvoor veel te smal is. Bovendien zorgt een open voeg tussen de straategels voor extra gevaar”, gaat Groen verder.

Geen groen licht

“Aan het einde van de brug word je opnieuw naar de overkant geleid, waar je drie verkeerslichten moet trotseren: één aan de rijbaan richting Deurne, één aan de tramsporen en tot slot één aan de rijbaan richting Noordersingel. Eén van de groene lichten voor fietsers ontbreekt. Eenmaal overgestoken blijken het voet- en fietspad van de Noordersingel afgesloten. Je kan dan niet anders dan de Noordersingel oversteken (opnieuw een verkeerslicht), waar voor fietsers pijlen staan naar beide richtingen.”

“In beide richtingen is het fietspad onderbroken waardoor je op de rijbaan/trambedding wordt gedwongen wordt. Richting Turnhoutsepoort staan twee verbodsborden die niet op het bestaande fietspad staan en voor onduidelijkheid zorgen. De Buurtspoorweglei in Borgerhout is bovendien versperd door werken voor de bouw van residentie Spoor Oost.”

Federale politie

“Zelfs de werknemers van de federale politie – waarvan we verwachten dat ze het verkeersreglement respecteren- kunnen met de fiets vanaf de Turnhoutsebaan in Deurne of vanaf het Foorplein niet reglementair tot op de parking en ingang van hun gebouw geraken,” zegt voorzitter van Groen Deurne Elke Vanseveren. “Ze fietsen noodgedwongen in tegenrichting de autorijbaan op om zo tot aan de groene snelweg te geraken wanneer ze naar huis gaan.”

Groen eist dat schepen voor Mobiliteit Koen Kennis onmiddellijk maatregelen neemt voor een veilige fiets- en voetgangersroute. “Dit is een drukke route voor fietsers van Deurne richting Borgerhout en stadscentrum en terug. Kennis profileert Antwerpen graag als fietsstad, maar dit soort toestanden toont aan dat in Antwerpen de auto’s altijd opnieuw voorrang krijgen. Het zijn echt hallucinante toestanden”, zegt Borgerhouts districtsschepen Marij Preneel, “Bij wegenwerken mag er niet enkel plaats zijn voor koning auto. Fietsers en voetgangers verdienen zeker een veilig alternatief.”