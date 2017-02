BOEK. B.A. Paris - Achter gesloten deuren

Jack Angel is knap en rijk, zijn echtgenote Grace is charmant en elegant en is uitermate begaan met haar jongere zuster Millie, die het Down-syndroom heeft. Mochten ze niet zo aardig zijn, je zou er jaloers op kunnen worden. Werkelijk een perfect Brits koppel.

Of je zou het eigenaardig moeten vinden dat Grace nooit alleen is. Of dat Grace thuis nooit de telefoon opneemt. Of waarom een van hun slaapkamers tralies voor het raam heeft? Heeft Jack, die als advocaat gespecialiseerd is in de verdediging van vrouwen die het slachtoffer werden van huiselijk geweld, een verborgen kantje? Een heel vies verborgen kantje? Voor Grace lijkt de situatie compleet uitzichtloos. Maar misschien komt de oplossing wel uit een totaal onverwachte hoek…

De mooi uitgewerkte personages ten spijt, blijft dit boek vooral steken in de goede bedoelingen en is het bij momenten ook te voorspelbaar en te rechtlijnig. Je vraagt je bijvoorbeeld af waarom Grace - toch een intelligente, zelfverzekerde vrouw - niet veel vroeger in de tegenaanval is gegaan. Toch krijgt B.A. Paris van ons het voordeel van de twijfel. Het lot van Grace en Millie zal immers ongetwijfeld heel wat lezers beroeren.

Ambo/Anthos, 355p, 19,99 euro