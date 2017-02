Oostende start ticketverkoop Bekerfinale, problemen parking C van de baan?

KV Oostende start maandag met de ticketverkoop van de Bekerfinale. De kustploeg kreeg vrijdag bericht van de KBVB, dat groen licht gaf. Dat betekent waarschijnlijk dat het geschil tussen de gemeente Grimbergen en bouwheer Ghelamco rond parking C van de baan is, al staat het punt wel nog maandagavond op de agenda in de gemeenteraad.

Het geschil gaat over een buurtweg in de buurt van de intussen befaamde Parking C. Zonder afschaffing van die buurtweg kan projectontwikkelaar Ghelamco geen vergunningen krijgen voor de realisatie van het Eurostadion op Parking C.

Vorig najaar beval een vrederechter Grimbergen om de deputatie binnen de maand voor te stellen de buurtweg af te schaffen op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag (tot een maximum van 25.000 euro). Na de gemeenteraadsbeslissing van eind januari heeft Ghelamco het vonnis betekend, waardoor de dwangsommen binnenkort beginnen te lopen. Ghelamco stelde Grimbergen ook in gebreke voor de schade als gevolg van de vertraging die het project hierdoor oploopt. Brussels schepen Alain Courtois dreigde er inmiddels mee Parking C te sluiten.