Postbode Andy staat voor het eerst op een podium en maakt meteen indruk

Bornem - In het dagelijkse leven is hij postbode en hij stond nog nooit eerder op een podium: dit is Andy, een postbode uit Bornem die deelneemt aan het VTM-programma 'The Band'. In het programma, dat wordt aanzien als de mannelijke tegenhanger van 'K3 zkt K3', gaat de televisiezender op zoek naar een nieuwe jongensgroep.

Andy De Bisschop is een 23-jarige postbode uit Bornem. Zijn muzikale ervaring beperkt zich tot het zingen op de fiets tijdens zijn postrondes. Nooit eerder trad hij op voor een publiek en zelfs zijn eigen mama hoorde hem enkel onder de douche zingen.

Een vriendin gaf Andy een duwtje in de rug en overtuigde hem om zich in te schrijven voor het nieuwe tv-programma 'The Band'. Met zijn auditie op 'Je hoeft niet naar huis vannacht' van Marco Borsato beleeft hij meteen zijn vuurdoop op een groot podium.

De eerste aflevering van 'The Band' is vrijdagavond om 20.40 te zien bij VTM.