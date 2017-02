Duffel gaat 2.800 bomen planten voor nieuw speelbos

Duffel - De gemeente Duffel gaat in samenwerking met verschillende partijen op 19 februari 2.800 bomen planten voor een speelbos. Buurtbewoners, jeugdbewegingen en jonge gezinnen helpen mee bij de aanplanting.

Duffel kent tot op heden twee bossen waarin gespeeld mag worden: het 10 hectare grote Mosterdpot-Goorbosbeekvallei en het 5 hectare grote Mouriaubos. “Veel te weinig”, vindt schepen voor natuur en milieu Nora Bertels (Groen).

Daarom zal er op 19 februari een nieuw speelbos worden geplant in het woonuitbreidingsgebied Kwakkelenberg. De gemeente gaat hiervoor een samenwerking aan met verschillende partners. IGEMA werkt de BPA Kwakkelenberg uit, OMGEVING diende de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning in en het Regionaal Landschap Rivierenland heeft voor de subsidies, het plantgoed en de voorbereidende terreinwerken gezorgd. Tot slot gaf Bosgroep Antwerpen Zuid advies over de soorten bomen en de bosrand en zorgde Bos+ voor de logistieke ondersteuning en vroegen ze aan Vlaanderen om de komende jaren een miljoen bomen extra te planten, iets wat door Eandis wordt gesteund.

De plaatselijke jeugdbewegingen, buurtbewoners en jonge gezinnen worden uitgenodigd om een handje te komen helpen. De partners zullen aanwezig zijn met een infostand en er wordt gratis soep met brood uitgedeeld.