Roma-middenvelder Florenzi scheurt kruisband opnieuw en is tot einde seizoen buiten strijd

AS Roma hoeft dit seizoen niet meer op zijn middenvelder Alessandro Florenzi te rekenen. De 25-jarige Italiaanse international liep dinsdag tijdens een training met de beloften een blessure aan de linkerknie op. Dat deelde de club van Rode Duivels Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen vrijdag mee.

Florenzi was al sinds eind oktober buiten strijd. In de competitiewedstrijd tegen Sassuolo scheurde hij toen de voorste kruisband van zijn linkerknie. Hij onderging een operatie en had net weer de trainingen hervat. Zijn terugkeer bij het eerste elftal was voor midden maart voorzien, maar dinsdag scheurde hij opnieuw dezelfde kruisband. Vrijdag gaat hij opnieuw onder het mes, waarna een lange revalidatie volgt. Dit seizoen zal hij in slechts negen competitiewedstrijden en drie Europese duels in actie gekomen zijn.

Na 24 speeldag staat Roma op de tweede plaats in de Serie A, op zeven punten van leider Juventus.