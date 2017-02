Twee Belgische Hells Angels in Frankrijk veroordeeld voor drugshandel

Twee Belgische Hells Angels zijn in een rechtbank nabij Parijs veroordeeld tot 30 maanden cel, een boete van 88.690 euro en een verbod van drie jaar om het Franse grondgebied te betreden wegens drugshandel. Dat schrijft Le Parisien.

De twee mannen van 28, Steve en Michaël - afkomstig uit Doornik en Lodelinsart (Charleroi), werden maandag opgepakt op een stopplaats langs de autosnelweg nabij Parijs. De douane controleerde hun bus die op weg was naar België. In de zak van Steve vonden ze 600 gram cannabis. In de rest van zijn bagage troffen ze 14 kilo van de drug aan. In de bagage van Michaël ontdekte de douane nog eens 11 kilo drugs. In totaal werd 25,34 kilo cannabis in beslag genomen, goed voor een geschatte straatwaarde van 88.690 euro.

De mannen moesten woensdag onmiddellijk verschijnen voor de correctionele rechtbank van Pontoise. Het openbaar ministerie eiste drie tot vier jaar celstraf. De verdediging wees erop dat de mannen geen strafblad hebben en in financiële moeilijkheden verkeren. “Het zijn muilezels, mensen in financiële moeilijkheden. Men kan hen niet inbeelden aan het hoofd van een netwerk”, aldus hun advocaat, meester Dumay.