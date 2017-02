Belg is Europese avonturier van het jaar

Onze landgenoot Louis-Philippe Loncke is verkozen tot ‘European Adventurer of the Year 2016’. Hij ontvangt die prijs voor zijn drie extreme woestijntreks in minder dan een jaar tijd, stuk voor stuk wereldpremières. "Het is een prachtige erkenning voor mijn werk als avonturier, en het geeft mij de moed om mijn grenzen te blijven verleggen," aldus Loncke.

De prijs van avonturier van het jaar gaat naar een persoon die het afgelopen jaar een buitengewone en grensverleggende expeditie heeft verwezenlijkt. Loncke trok op acht dagen tijd Death Valley National Park door. Reden genoeg voor de onderscheiding.

Loncke werd gekozen door een internationale jury, bestaande uit hoofdredacteurs van outdoor-

en avonturiersmagazines. Hij werd bekroond tijdens de beurs van de outdoor sports ISPO in München begin februari.

De Belgische avonturier trok het afgelopen jaar drie woestijnen door. In november 2015 bedwong hij Death Valley National Park (Californië, VS), ofwel 250 km in acht dagen tijd. In augustus van vorig jaar legde Loncke 300 km af in de Simpson-woestijn (Australië) op twaalf dagen tijd. In oktober 2016 trok hij door de Boliviaanse Salars of zoutwoestijnen (Bolivië) in zeven dagen (250 km).

Loncke gebruikte bij zijn tochten uitsluitend een rugzak met water, voedsel en uitrusting. Hij kreeg bovendien geen enkele vorm van ondersteuning: geen volgvoertuigen, geen voedselbevoorrading, en was volledig alleen. Hij navigeerde buiten de paden en volgde geen enkele weg, nam geen draagbaar fornuis mee en at enkel ‘koud’. Voor de laatste trek nam hij zelfs geen noodbaken of satelliettelefoon mee.

Uiteindelijk was het moeilijkste onderdeel het beheren van zijn beperkte watervoorraden terwijl hij dag na dag tot 18 uur per etmaal wandelde, zegt de avonturier daar zelf over. "In Death Valley

viel ik bijna flauw van de oververhitting. In de Simpson-woestijn kreeg ik te maken met temperaturen tot 40°C, wat zeer uitzonderlijk is in de winter. De Uyuni-zoutwoestijn in Bolivia reflecteert de zonnestralen, en op de middag kan je daardoor tweedegraadsbrandwonden oplopen in minder dan twee minuten. Ook al zijn deze woestijnen niet geschikt voor menselijke bewoning, ze bezitten elk op hun beurt een unieke vorm van schoonheid, en ze herbergen een uitzonderlijke rijkdom aan wild dierenleven, zoals de gelukkige observeerder kan bevestigen."

Loncke is fier op de award, "omdat de jury hiermee de moeilijkheidsgraad van mijn recente expedities erkent, en de jarenlange ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn voorgaande expedities. Het is een prachtige erkenning voor mijn werk als avonturier, en het geeft mij de moed om mijn grenzen te blijven verleggen."