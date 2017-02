Tout Va Bien betovert bijna uitverkochte AB: “Het plaatje klopt”

Mechelen - Mechelaar Jan Wouter Van Gestel, beter bekend als Tout Va Bien, liet donderdagavond zijn nieuwe album A Curious Encounter los op een net niet uitverkochte Ancienne Belgique. “Best spannend, want de nummers zijn compleet anders dan alles wat ik hiervoor uitbracht. Ze zijn sexy, dansbaar en af en toe een tikkeltje donker.”

In 2013 won hij de finale van Studio Brussels Nieuwe Lichting, in 2015 was er zijn debuutplaat Kepler Star en nu brengt Tout Va Bien A Curious Encounter uit. “Totaal anders dan wat ik hiervoor al heb gemaakt”, vertelt zanger Jan Wouter Van Gestel (24). “Voor mijn deelname aan De Nieuwe Lichting had ik eigenlijk nog nooit opgetreden, laat staan dat ik het verschil kende tussen een boeker en een manager. Dan win je en moet je plots beginnen na te denken over zo’n dingen”, zegt hij.

De eerste twee jaar waren dan ook vooral een zoektocht, met Kepler Star als resultaat. “Nu beschouw ik dat album en de bijhorende tour als een interessant leerproces. Ik weet nu dat bij een goede strofe ook een goed refrein hoort en dat een optreden pas geslaagd is als je iets hebt losgemaakt bij je publiek”, zegt de Mechelse muzikant.

Met de release van de twee singles Goodbye en Queen of Sheeba werd al een tipje van de sluier opgelicht van het album ‘A Curious Encounter’. “Queen of Sheeba is heel duister, omdat ik ook wel een donkerder kantje heb. Maar heeft niet iedereen dat? B.E.E. is dan weer veel lichter”, verzekert Van Gestel. “Mijn muziek is geëvolueerd, ik ben geëvolueerd. Dit album is het beste wat ik op dit moment in mijn muzikale carrière kan neerzetten.”

De nieuwe langspeler is een totaalconcept. “Ik dacht echt over alles na. Het plaatje klopt: van de muziek tot het artwork, de videoclips, mijn outfit op het podium”, vertelt hij. “Het is best spannend dus of het aanslaat.” Als het aan de fans in concertzaal Ancienne Belgique in Brussel gisteravond lag, alvast wel. Het voorsmaakje van het nieuwe album dat de concertgangers, onder wie heel wat Mechelse gezichten, kregen, bracht hen meteen aan het dansen.

Wie Jan Wouter in de toekomst aan het werk wil zien, kan op 14 april terecht in Vooruit te Gent. “Over de festivals mag ik nog niets zeggen, maar het wordt een interessant jaar.”