‘Goed plan’ stimuleert kwaliteit bij huiseigenaars

Herselt / Heist-op-den-Berg - De gemeenten Heist-op-den-Berg en Herselt lanceren het project ‘Goed Plan’ om de kwaliteit van huurpanden te verbeteren en leegstaande huizen te activeren. Dat is mogelijk ook goed nieuws voor mensen op een wachtlijst voor een sociale woning.

Rita Rely. Foto: Alain Trappeniers

Door een tekort aan sociale huurwoningen in Herselt zocht Rita Rely (61) ruim anderhalf jaar geleden noodgedwongen een onderkomen op de (duurdere) private huurmarkt in Westerlo. “Voor mijn tweeslaapkamerflat betaal ik maandelijks 645 euro, kosten van elektriciteit, gas en water niet inbegrepen”, aldus Rita. “Een goedkopere sociale huurwoning dichter bij mijn twee kleinkinderen in Herselt zou veel betekenen voor mij, op sociaal en op financieel vlak.” Rita heeft heel wat lotgenoten. Maar liefst 640 mensen in Herselt staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Het kan dus nog jaren duren vooraleer Rita’s droom in vervulling gaat.

Begeleiding kleine werken

In afwachting van een oplossing kan het project ‘Goed plan’ van de gemeenten ­Herselt en Heist-op-den-Berg en enkele partners indirect al soelaas brengen. Met ‘Goed plan’ willen de initiatiefnemers private verhuurders en eigenaars van leegstaande panden in Heist en Herselt begeleiden bij het uitvoeren van kleine werken tot grondige renovaties. “Met de bedoeling meer en kwaliteitsvolle huurwoningen op de markt te brengen, tegen een eerlijke prijs”, aldus de Herseltse en Heistse schepenen van Wonen Kathleen ­Helsen (CD&V) en Wim Van den Bruel (CD&V).

Wachtlijst sociale woning

Ook de gemeentelijke OCMW’s kunnen een belangrijke rol spelen als tussenpersoon en zo mensen op de wachtlijst voor een sociale woning voorthelpen. “Het gebeurt nu al dat in ruil voor een deel van het onderhoud en de inkomsten­garantie de eigenaar bereid is zijn eigendom te verhuren tegen een lagere prijs. De huurprijzen op de private markt, ook na tussenkomst van het OCMW, blijven nog altijd een stukje hoger dan wat een sociale bouwmaatschappij vraagt.”