Politie op zoek naar inbrekers die met inhoud van kluis aan de haal gaan

Ranst - De federale politie en het parket van Antwerpen zijn op zoek naar twee daders die vorige zomer een woninginbraak hebben gepleegd in de Vaartstraat in Ranst.

De feiten dateren van 14 augustus 2016. Twee onbekende mannen kwamen die zondagmiddag even voor 14 uur aan in de Vaartstraat. Ze reden in een kleine zwarte wagen, vermoedelijk een Opel Corsa C.

Foto: Federale Politie

Een eerste verdachte wandelde richting de woning waar hij een half uur later in de tuin wordt vergezeld van zijn kompaan. Het duo dringt het pand binnen en breekt de kluis open. De inbrekers gingen er rond 16 uur vandoor met de buit.

De twee daders werden gefilmd door bewakingscamera’s. De speurders hopen nu dat iemand de twee mannen herkent of weet waar ze verblijven.

De eerste verdachte is volledig donker gekleed met een zwarte jas met een kap en een blauwe jeansbroek. Hij heeft kort donker haar en beginnende voorhoofdskaalheid. Hij stapt op een opvallende manier, met zijn hoofd vooruit.

De tweede man is kleiner van gestalte. Hij heeft kort haar, dat opgeschoren is langs de zijkanten. Ten tijde van de inbraak droeg hij een grijze vest met kap, een blauwe jeansbroek en sportieve schoenen.

Foto: Federale Politie

Wie meer informatie heeft over het duo of de inbraak, gelieve contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.