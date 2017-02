Pakistan zweert wraak te nemen op taliban na dodelijkste week in maanden

De politieke en militaire top van Pakistan heeft vrijdag aangekondigd dat ze alles op alles zullen zetten om islamistische extremisten te vernietigen. Bij een laatste golf van aanslagen, de afgelopen week, vielen meer dan 100 doden. Daarmee kwam ook een einde aan een periode van relatieve rust.

De taliban en IS-strijders eisten de afgelopen week een golf van zelfmoordaanslagen, aanslagen met zelfgemaakte bommen en schietpartijen vanuit rijdende auto’s op. De dodelijkste aanslag, door een zelfdmoordterrorist van IS, was die op het bekendste soefi-schrijn, donderdagavond. Daarbij vielen minstens 75 doden, aldus een dokter van een ziekenhuis in de zuidelijke provincie Sindh. Het schrijn bevindt zich op ruim 200 km ten noordoosten van Karachi. Van de 250 gewonden zijn er 50 in kritieke toestand, aldus nog de dokter.

Eerste minister Nawaz Sharif veroordeelde het bloedbad en had het over een aanval op de toekomst van het “progressieve, inclusieve” Pakistan. Hij zwoer “al het mogelijke” te doen om het land te beschermen.

Legertopman Qamar Bajwa beloofde dan weer de lopende offensieven tegen Talibanrebellen op te voeren. “Elke druppel bloed zal gewroken worden”, zei Bajwa.

Foto: EPA

Nieuwe uitdaging

“De federale en provinciale veiligheidsdiensten en de politie zijn voor zonsopgang in heel het land begonnen met een operatie”, aldus een anonieme regeringsbron. “Heel wat verdachten zijn opgepakt, in verschillende steden.” Die operatie gaat de komende dagen voort. In de loop van de nacht zijn in Sindh minstens 18 “terroristen” gedood, meldden de Rangers. In het noordwesten van het land vielen nog eens zeven andere doden, aldus de politie in Peshawar.

Sinds het Pakistaanse leger erin slaagde de taliban terug te dringen uit hun schuilplaatsen nabij de Afghaanse grens, in een reeks operaties die midden 2014 van start gingen, was het geweld in Pakistan fel afgenomen. Maar met het recente zware geweld staan de Pakistaanse veiligheidsdiensten voor een nieuwe uitdaging.

In Sindh zijn drie dagen van officiële rouw begonnen, meldde een lokale overheidsfunctionaris.