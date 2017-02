Gauwdieven maken slachtoffers in stationsbuurt

Mechelen - Gauwdieven hebben donderdag twee slachtoffers gemaakt in de stationsbuurt in Mechelen. Ook in het centrum werd iemand bestolen. Dat meldt de lokale politie Mechelen-Willebroek.

Een 22-jarige jongeman werd bestolen toen hij in de Stationsstraat op de bus aan het wachten was. Uit zijn rugzak werd zijn portefeuille ontvreemd. Daarin zaten zijn identiteitskaart, een bankkaart en geld.

Van een 74-jarige vrouw werd de handtas ontvreemd tijdens een wandeling in de Hendrik Consciencestraat. Zij speelde daarbij naast haar identiteitskaart, bankkaart en een geldsom ook haar sleutels kwijt.

Op de Botermarkt, in de binnenstad, was een 76-jarige vrouw het slachtoffer. In haar portefeuille zaten haar identiteitskaart en geld.

Via deze link vindt u tips om uzelf beter te beschermen tegen zulke diefstallen.