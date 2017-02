Kevin Geudens trekt na dit seizoen de deur dicht bij Beerschot Wilrijk

Wilrijk - Toptransfer in eerste provinciale: De Kempen versterkt zich volgend seizoen met de broers Kevin en Kenny Geudens, die voor één jaar tekenden. Kevin maakt de overstap van Beerschot Wilrijk, Kenny verlaat Houtvenne. Voor beide broers wordt een oude droom realiteit.

Vooral voor Kevin Geudens, nog steeds prof bij Beerschot Wilrijk, de autoritaire leider in eerste amateurklasse, wordt het een grote stap terug naar eerste provinciale. “In december polste Beerschot Wilrijk of ik nog wou blijven”, zegt Kevin Geudens, die in het verleden onder meer bij Westerlo en KV Mechelen speelde. “Daar heb ik lang over nagedacht. Maar ik ben 36 jaar, het wordt voor mij stilaan te zwaar om acht keer per week te trainen. Bovendien komt Beerschot Wilrijk volgend seizoen nog een reeks hoger uit. Het is tijd om meer aan mijn gezin te denken. Ik wil mijn profcarrière op een mooi moment afsluiten. Daarna gaan mijn broer en ik op een lager niveau voetballen om onze oude droom te realiseren. Het is geleden van bij de scholieren in Oevel dat we samen op de grasmat stonden.”

Ook voor Kenny Geudens, spits bij Houtvenne in derde amateurklasse, was het een moeilijke beslissing. Zeker toen hij trainer Geert Van Dessel telefonisch op de hoogte bracht. “Het was meermaals stil aan de andere kant van de lijn”, zegt Kenny Geudens. “Ik ben ondertussen 34 jaar en moet ook kiezen tussen mijn gezin, mijn job en het voetbal. Niemand in de voetbalwereld heeft ooit meer vertrouwen in mij gehad dan Geert Van Dessel. We hebben samen zoveel mooie momenten meegemaakt. Ik zal er alles aan doen om met Houtvenne het behoud te verzekeren.”