Tom Meeusen: “Sven Nys heeft me mentaal gekraakt”

Op 27 februari mag Tom Meeusen (28) op de koffie bij zijn huidige baas Sven Nys. Maar in zijn hoofd heeft hij al afscheid genomen van Telenet-Fidea, het team waar hij zijn ganse carrière had willen slijten. “Nys heeft me gekraakt”, stelt de Essenaar die vanaf 1 januari aan de zijde van Mathieu van der Poel wil fietsen.

Eerst de actualiteit: je staat op het punt een verbintenis te tekenen bij Beobank-Corendon.

“Ik heb twee keer met de broers Roodhooft gesproken en kan niet ontkennen dat ik volgend jaar heel graag voor Beobank-Corendon zou willen fietsen. Maar een contract is nog niet getekend.”

Telenet-Fidea is voor jou voltooid verleden tijd?

“Ik pas niet in het plaatje van Sven Nys. Na de contractverlenging van Corné van Kessel heeft nu ook Nicolas Cleppe een profcontract getekend. Opslag voor Aerts en Van Kessel, Hermans en Cleppe worden prof, Lars van der Haar is er bijgekomen. En ik? Ik mag op 27 februari langskomen, als laatste in de rij. Ik kan ook de rekening maken. Ik heb heel lang gewacht alvorens met andere teams te babbelen, maar ik kan niet blijven wachten.”

Behoort een vroegtijdige ontbinding tot de mogelijkheden?

“Beobank werkt ook met een jaarbudget en met jaarcontracten. Zij kunnen er ook niet zomaar iemand bijnemen op 1 juni.”

Je loon zal zakken.

“Nys heeft mijn prijs naar beneden gehaald door zo over mij te praten.”

Waar ligt het probleem tussen jou en Sven?

“Een persoonlijk probleem is er niet. Sven en ik zijn altijd goede collega’s geweest. Maar ik had vanaf dag één het gevoel dat hij als manager niet met mij verder wilde.”

Sven spaarde doorheen het seizoen de kritiek niet.

“Toen hij na de wedstrijd in Zonhoven (Meeusen werd twaalfde, red.) een tweet stuurde waarin hij zijn ontgoocheling uitte, heb ik zijn kritiek aanvaard. Hij heeft me daar vol in de wind gezet, niet de jongens die nu hun contract hebben verlengd. Sven heeft mij mentaal gekraakt. En da’s verschrikkelijk. Het doet pijn om bij het huisvuil gezet te worden.”

Ga jij Nys nog een hand kunnen geven?

“Zeker weten van wel. Nogmaals, persoonlijk is er geen probleem. Voor Sven is dit een zakelijke beslissing en zo ga ik het ook bekijken. Is dit het leven? Misschien wel, maar het hoeft niet zo hard gespeeld te worden. Wat gebeurd is, heeft me geraakt en gekraakt.”