Tom Meeusen: “Het doet pijn om bij het huisvuil gezet te worden”

Op 27 februari mag Tom Meeusen (28) op de koffie bij zijn huidige baas Sven Nys. Maar in zijn hoofd heeft hij al afscheid genomen van Telenet-Fidea, het team waar hij zijn hele carrière had willen slijten. “Nys heeft me gekraakt”, stelt de Essenaar die vanaf 1 januari aan de zijde van Mathieu van der Poel wil fietsen.